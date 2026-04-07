Alisson show, quotidiani pazzi di lui: "Accende il Napoli! Infiamma il Maradona"

Alisson show, quotidiani pazzi di lui: "Accende il Napoli! Infiamma il Maradona"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Alisson decisivo, entra col Milan e cambia volto al match con il no look da cui parte il gol di Politano. E i quotidiani lo premiano con voti alti in pagella.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport
"Vitamina V, come vittoria. Entra e spacca, come solo lui sa fare. Con strappi, virate, dribbling. Da un suo no-look per Olivera nasce l'azione del gol". 

Voto 7 per il Corriere dello Sport 
"La luce che accende il Napoli. L’uomo sprint per il sorpasso al Milan, che fatica a contenerlo quando entra a metà ripresa". 

Voto 7 per Tuttonapoli
"Si piazza sulla corsia e subito si rende pericoloso. Infiamma il Maradona e avvia l’azione del gol".