Pagelle De Bruyne, quotidiani divisi: "Sottotono per un tempo, poi cresce"

Pagelle De Bruyne, quotidiani divisi: "Sottotono per un tempo, poi cresce"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Kevin De Bruyne brilla a tratti contro il Milan. Voti dal 6 in poi per lui che comunque col Milan non ruba l'occhio come suo solito.

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport
"Sottotono per un tempo, sbaglia appoggi che non sono da lui. Poi diventa più pulito e la manovra azzurra cresce nettamente di qualità". 

Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Non riesce a liberare il destro per calciare in porta, ma si occupa della regia sulla trequarti ed è attento in copertura". 

Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Si muove molto e cerca la giocata di prima. Mette una gran palla per Giovane, poi cala".