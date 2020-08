Gli spagnoli sanno come si fa: due azzurri hanno già fatto gol al Barcellona

Il Napoli, andata a parte, non sfidava il Barcellona da un lontanissimo Trofeo Gamper in cui fu asfaltato dai blaugrana. Ma c'è qualcuno degli uomini a disposizione di Rino Gattuso che sa come far male ai catalani. José Maria Callejon e Fernando Llorente, infatti, sono già andati a segno con il Barça, rispettivamente undici e quattordici anni fa.

I PRECEDENTI - L'ex Real Madrid timbrò il cartellino quando era in prestito all'Espanyol in un match di Copa del Rey del 2009, mentre l'ex Juventus con la maglia dell'Athletic Club di Bilbao sbloccò il risultato in un match (poi perso) risalente al 2006. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.