"Gol, due assist e intelligenza per la squadra! Che impatto", i quotidiani esaltano Lukaku

Show di Romelu Lukaku contro il Cagliari. Un gol, due assist e voti altissimi in pagella. Con Anguissa, per i quotidiani è il migliore in campo.

Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport: "Quando si pensa che non sia in serata, lui sta costruendola gloria. Bilancio: un gol e due assist".

Voto 8 per il Corriere dello Sport: "Mina è un avversario durissimo e lo soffre a lungo sbagliando anche qualcosa, ma oltre alla stazza e alla forza ci mette intelligenza calcistica: al servizio dei compagni con gli assist a Di Lorenzo e Kvara (aprendo un’autostrada), e in più lo sfizio del terzo gol. Il secondo consecutivo con il Napoli, il settimo al solito Cagliari".

Voto 8 per Tuttonapoli: "Fa da sponda per qualsiasi compagno, come nell’occasione del gol di Di Lorenzo. La sua sola presenza consente ai compagni di trovare respiro e appoggio, aprendo spazi a chiunque abbia voglia di attaccare la profondità. Un gol ed un assist al bacio per Kvara: cosa attendersi di più?".