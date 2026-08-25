Sette giorni intensi per Manna: tutti i casi ancora da risolvere

Sette giorni intensi per Manna: tutti i casi ancora da risolvereTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il punto sul mercato in uscita del Napoli, con diverse situazioni ancora da definire a una settimana dalla chiusura della sessione estiva: "Il quadro, in poche parole, è il seguente: saranno sette giorni brevi ma molto intensi". Allegri attende un nuovo attaccante, ma non è escluso che il mercato azzurro possa concludersi senza ulteriori operazioni in entrata spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli, tutto dipenderà dalle cessioni

Molto dipenderà dalle cessioni, che hanno rappresentato una necessità per il Napoli durante tutta l'estate. L'abbondanza della rosa e i vincoli legati alle liste obbligano infatti il club a liberare spazio prima di poter intervenire nuovamente sul fronte degli acquisti.

Restano diversi casi da sistemare: "L'elenco dei casi certificati da risolvere è ancora lungo: Ngonge, Cheddira, Lindstrom, Cajuste, Mazzocchi, Obaretin (vicino al Lorient)". Si tratta però di operazioni che, secondo il quotidiano, difficilmente potrebbero generare le risorse necessarie per cambiare radicalmente le strategie in entrata: "Ma non sono questi gli uomini che possono far saltare il banco degli acquisti".