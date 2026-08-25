Manna punta su Guiu: per lo spagnolo non servirebbero cessioni
. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna
Marc Guiu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna e, considerata la sua età, il suo eventuale arrivo non sarebbe legato alla necessità di liberare un posto in lista. Restano però due ostacoli importanti, legati alla valutazione del cartellino e alla volontà del calciatore.
Guiu piace molto a Manna
Ne scrive l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino: "L’alternativa resta Guiu: a Manna piace tanto, non servirebbe una cessione vista l’età ma la valutazione è altissima (25 milioni per un calciatore sempre in panchina nelle ultime due stagioni) e lui preferirebbe Siviglia per giocare da titolare" si legge.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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