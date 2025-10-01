Hojlund, l'uomo dei gol europei: le statistiche di Rasmus
Rasmus Hojlund, l’uomo dei gol europei. Sul Corriere dello Sport si ricorda l'ottimo bottino nelle gare europee del centravanti azzurro: "Dicevamo, 5 in 6 partite collezionate nella Champions 2023-2024 (sempre dal primo minuto); 6 nelle 15 dell’ultima Europa League (titolare per undici volte, inclusa la finale persa con il Tottenham).
Da Osi a Hoj, comunque, il passo non è breve: è un ponte lungo un anno e otto mesi dopo la stagione senza coppe e senza Europa.
Il Napoli e Conte erano impegnati in altre faccende e altri trionfi, ci mancherebbe, ma il fascino di certe notti e certi gol non ha eguali. E neanche prezzo: dopo la sconfitta all’esordio con il City, servono i primi punti in classifica per continuare a inseguire la qualificazione".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
