Hojlund-mania, Gazzetta: "Missione per farlo diventare un “crack” viaggia spedita"

Napoli pazza di Rasmus Hojlund, grande protagonista nella vittoria degli azzurri sul campo della Cremonese. A parlare dell'attaccante danese è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Natale sarà pure arrivato in ritardo per Rasmus Hojlund, ma per i tifosi del Napoli sembra non finire mai. Una lunga festa, da Riad a Cremona. Più lunga delle abbuffate natalizie, che da queste parti non sono proprio a minutaggio limitato.

E anche Rasmus non sembra ancora sazio. Di gol, di vittorie. Di scatti in profondità. Mai visto Hojlund così decisivo in carriera, segno che a Napoliha trovato ciò di cui aveva bisogno. L’amore della città, il calore dello spogliatoio, un allenatore che ha saputo toccare le corde giuste, dandogli fiducia e mettendolo nelle condizioni migliori per poter esprimere tutto il suo enorme potenziale. E la missione dif arlo diventare un “crack” viaggia spedita".