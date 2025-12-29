Mercato a saldo zero, Il Mattino: "Ha messo a freno l'affare Mainoo"

Ha inizialmente scelto il basso profilo, il Napoli. Ma ieri, prima del fischio d’inizio, il tradizionalmente cauto Giovanni Manna, ha svelato il fastidio del club all’improvviso “saldo zero” del mercato di gennaio. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come questa limitazione ha imposto al club un cambio di rotto per il mercato di gennaio e su quello che era il primo obiettivo Kobbie Mainoo.

"In ogni caso, verranno valutate anche le offerte per Vergara e Ambrosino. Chiaro che le difficoltà in entrate incidono anche sulle partenze. Per questo c’è una frenata per il prestito di Mainoo. Ma emissari sudamericani hanno proposto al Napoli il clamoroso prestito del 18enne gioiellino argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono. Operazione per nulla semplice, sia pure assai affascinante" scrive il quotidiano.