McTominay, che elogi dai quotidiani: "Come un truck sulle strade del Texas!"

Com’è stata valutata la prestazione di Scott McTominay in Cremonese-Napoli? Le pagelle dei quotidiani raccontano una prova in crescendo del centrocampista azzurro, capace di incidere soprattutto nella ripresa. La Gazzetta dello Sport gli assegna 7, sottolineando un avvio complicato nel capire le marcature, ma una seconda parte di gara di grande impatto: contrasti, manovra e conclusioni. Stesso voto anche per Il Mattino, che evidenzia il mezzo assist per il raddoppio come episodio chiave, oltre a una prova di lotta e sostanza in mezzo al campo.

Repubblica conferma il 7, parlando di un McTominay ritrovato nel ruolo di mediano, combattivo e vicino anche al gol. Molto positiva anche l’analisi del Corriere dello Sport: 7, con una definizione efficace, “come un truck sulle strade del Texas”, dominante fisicamente (8 duelli vinti su 12) e determinante nell’azione del 2-0. Più prudente Tuttosport (6,5), che lo descrive come un diesel: parte piano, ma quando carbura prende il controllo del centrocampo. Corriere della Sera chiude con un altro 7, certificando una prestazione solida e decisiva.