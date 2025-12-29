Ngonge ai margini al Torino, il Napoli osserva: non è da escludere una nuova destinazione

Tra i profili finiti un po’ ai margini dei radar nel Torino di Marco Baroni c’è anche Cyril Ngonge. L’attaccante belga, di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al club granata, non trova spazio con continuità: dalla fine di novembre, infatti, non è più partito titolare. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

Una situazione che potrebbe spingere sia il giocatore sia il Napoli a fare valutazioni approfondite nelle prossime settimane. Tradotto: qualora dovesse presentarsi una proposta in grado di garantire a Ngonge maggiore minutaggio, un’uscita anticipata non sarebbe affatto da escludere. Il tutto con il benestare della dirigenza partenopea, che altrimenti rischierebbe di assistere a un’ulteriore svalutazione del cartellino dell’ex Verona.