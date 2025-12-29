Le pagelle di Neres: "Il David di Supercoppa è rimasto a Riad, paga la stanchezza"

Com’è stata valutata la prestazione di David Neres in Cremonese-Napoli? Dopo le magie di Riad, l’attaccante brasiliano ha vissuto una gara più ordinaria allo Zini, come emerge dalle pagelle dei principali quotidiani nazionali. La Gazzetta dello Sport gli assegna 6, sottolineando come non abbia ritrovato la brillantezza della Supercoppa, ma abbia comunque garantito buoni tocchi e un contributo anche in fase di non possesso. Stesso voto per il Corriere della Sera e per Tuttosport, che parla di una prova essenziale, senza errori ma anche senza strappi decisivi.

Più severi Repubblica e Corriere dello Sport, entrambi con 5,5: per il quotidiano romano Neres è apparso appannato, pagando più di altri la fatica accumulata dopo la Supercoppa; il Corsport evidenzia una giornata senza lampi, con pochi uno contro uno riusciti e qualche imprecisione col sinistro. Il Mattino assegna 6, spiegando che il “David versione araba” è rimasto lontano, ma anche quello visto a Cremona ha dato il suo contributo in una gara gestita più di squadra che di individualità.