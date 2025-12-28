Tante conferme di formazione, Tuttosport: "Il 3-4-2-1 confermato fino a fine stagione"

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cremona, dove Antonio Conte confermerà il sistema di gioco e parecchi degli uomini della Supercoppa. Lo scrive Tuttosport: "L'emergenza più grave resta a centrocampo: Anguissa sarà out fino (almeno) a metà gennaio, Gilmour non rientrerà prima di febbraio e De Bruyne è atteso per i primi di marzo.

Antonio Conte, comunque, è riuscito a sopperire a queste assenze grazie al nuovo sistema di gioco: il 3-4-2-1, divenuto il modulo migliore per questa squadra. Si andrà avanti cosi, ancora per un po' di tempo e probabilmente fino alla fine della stagione".