Dopo Bologna il Napoli è cambiato: così Conte l'ha rivoluzionato in tre mosse
Il successo per 2-0 a Cremona ha restituito al Napoli la vittoria in trasferta e ha riacceso la corsa scudetto. Sulle pagine de La Repubblica si analizza il momento degli azzurri, spiegando come Antonio Conte abbia rianimato la squadra dopo il ko di Bologna.
Le chiavi della svolta sono tre: il cambio di modulo, con il passaggio al 3-4-1-2 e la difesa a tre; l’inserimento di Elmas in mezzo al campo; l’avanzamento di Spinazzola e l'inserimento di Politano nel ruolo di esterni di centrocampo. Scelte che hanno ridisegnato il Napoli, rendendolo una squadra "tosta e flessibile", capace di adattarsi e tornare efficace anche lontano dal Maradona.
Da 0 a 10: la porcata del 'decreto' anti-Napoli, l'azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
