Spinazzola è in scadenza, ma si lavora per il rinnovo e c'è ottimismo: i dettagli

Il Napoli vuole prolungare il contratto di Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. L'edizione odierna di Tuttosport accende i riflettori sul futuro dell'esterno, rivitalizzato in azzurro dalla cura Antonio Conte. Il quotidiano, infatti, sottolinea come il terzino del Napoli sia letteralmente rinato negli ultimi 18 mesi grazie al lavoro fatto col tecnico.

Un percorso di crescita che ha convinto il club azzurro ad avviare i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Dalle parti di Castel Volturno filtrano sensazioni positive sull’esito della trattativa con un calciatore che è risultato decisivo nell'anno dello scudetto e che, anche quest'anno, sta mantenendo un rendimento molto alto.