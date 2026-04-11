Hojlund resta al Napoli: le cifre del riscatto e della clausola rescissoria dal 2027

vedi letture

Rasmus Hojlund sarà un calciatore del Napoli a tutti gli effetti al termine della stagione. Come rivela il Corriere dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis verserà i 44 milioni di euro previsti dall'accordo con il Manchester United per acquisire definitivamente il cartellino del centravanti danese. La notizia più rilevante è che il riscatto sarebbe scattato comunque, anche nell'ipotesi in cui il Napoli non avesse centrato la qualificazione alla prossima Champions League, condizione che inizialmente figurava come requisito nell'intesa tra i due club. Ora che la qualificazione è ormai questione di aritmetica, la trattativa è di fatto chiusa. In più, una volta perfezionato l'acquisto, scatterà automaticamente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, valida a partire dal 2027.

Hojlund tra i più utilizzati da Conte: 37 presenze e record di minuti in Serie A

Le statistiche raccontano un giocatore fondamentale nell'economia del Napoli di Conte. Hojlund ha collezionato 37 presenze su 41 partite disputate, con 35 da titolare di cui ben 31 consecutive. Solo quattro le gare saltate in tutta la stagione. Nonostante abbia esordito alla terza giornata, è il calciatore del Napoli con il maggior numero di minuti in Serie A, con 2.184 complessive, e il secondo per minutaggio totale con 3.050 minuti. Numeri che certificano quanto il danese sia diventato un punto di riferimento imprescindibile per il tecnico salentino.

Lukaku fuori rosa e Giovane non basta: Hojlund senza un vero vice al Napoli

La centralità di Hojlund nel Napoli emerge anche dall'assenza di un vero ricambio in panchina. Romelu Lukaku, che avrebbe dovuto garantire un rincalzo nel ruolo di centravanti, ha visto la propria stagione compromessa prima dai problemi fisici e poi dalla scelta controversa di restare in Belgio a curarsi, una decisione presa senza l'accordo del club e che rischia di costargli l'esclusione dalla rosa. L'unica alternativa disponibile nel reparto è Giovane, che tuttavia non possiede le stesse caratteristiche del danese nella fase di finalizzazione e nel gioco spalle alla porta. Un vuoto che il mercato estivo dovrà probabilmente colmare.