Hojlund straripante, CdS: "Non era nelle previsioni del club, Napoli lavorava ad altre operazioni"

Quattro gol in totale in questo inizio di stagione per il sostituto di Lukaku arrivato a sorpresa a fine mercato dopo l'infortunio di Big Rom. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio alla prestazione di Rasmus Hojlund contro il Genoa: "Non era nelle previsioni del club, è divenuto una necessità mentre il Napoli lavorava ad altre operazioni in altri ruoli. Corsa contro il tempo e affare lampo concluso con lo United, un altro dopo McTominay l'estate scorsa.

Una cinquantina di milioni la cifra definitiva con prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un altro investimento del Napoli che quando si tratta di scegliere i suoi centravanti difficilmente sbaglia: Cavani, Higuain, Osimhen e ora, dopo Lukaku, ecco Hojlund, il biondo danese che ha già fatto impazzire il Maradona e che all'età di 22 anni dà l'impressione di avere ancora ampi margini di crescita. La tradizione del nove continua, dunque, in attesa di altre perle".