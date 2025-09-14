Hojlund titolare, CdM: "Prova più difficile per Lucca, ora solo in seconda fila"

Un po' a sorpresa Antonio Conte ieri sera a Firenze ha deciso di schierare Rasmus Hojlund, con soli quattro allenamenti alle sue dipendenze nelle gambe, piuttosto che Lorenzo Lucca, titolare nelle precedenti due giornate. Su questa scelta si esprime così il Corriere del Mezzogiorno: "Meriterebbe un discorso tutto suo l’esordio di Rasmus Højlund, anche per il piccolo dramma di Lorenzo Lucca. Che perde il posto che aveva tenuto dopo l’infortunio di Lukaku e oggi deve affrontare la prova più difficile, la solitudine di chi si vede messo in seconda fila.

È un esame che sempre aspetta chi fa un lavoro nel quale vige la meritocrazia. Il ragazzo è entrato al minuto 72 e ha amministrato il risultato col resto della squadra, vivendo l’energico finale della Viola. Ma il tema posto da Højlund questa sera è che sarà dura anche per Romelu Lukaku riconquistare un posto nella formazione. Il Napoli ha un centravanti esplosivo, giovane. Chi lo toglie dal suo posto?".