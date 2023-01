CdM - C'è una caratteristica del Napoli che non si vedeva dai tempi di Maradona

Il Napoli ha un'occasione irripetibile per lo Scudetto, visto che fin qui nessuno aveva mai chiuso il girone d'andata con un vantaggio di 12 punti

Il Napoli ha un'occasione irripetibile per lo Scudetto, visto che fin qui nessuno aveva mai chiuso il girone d'andata con un vantaggio di 12 punti sulle inseguitrici. Lo scrive anche il Corriere del Mezzogiorno: "Il paradosso è che oggi l’ultimo pericolo rimasto per gli uomini di Spalletti è l’eccessivo vantaggio. Ovviamente pericolo per modo di dire. Il timore di un fisiologico rilassamento, visto che a metà corsa la competizione è bella che finita. La paura di uscire mentalmente dalla gara.

È molto difficile che avvenga. Il Napoli è una squadra che ha mostrato una ferocia agonistica che da queste parti non si vedeva dai tempi di Maradona. È la determinazione, oltre che la forza, dei suoi calciatori ad aver fatto fin qui la differenza. Non dimentichiamo che in questo Napoli non credeva nessuno. Persino Spalletti, alla vigilia di Lazio-Napoli, rilasciò quelle dichiarazioni su chi era andato via e chi era arrivato, era pronto a farci un disegnino. Osimhen, Kim, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Meret e tutti gli altri non ci sembrano professionisti che possano prendere sotto gamba il girone di ritorno".