CdM - Ci sarà spazio per Ostigard: Juan Jesus scelto per l'Ajax per un motivo

"Il Napoli ha già perso anche Rrahmani, lo ritroverà a gennaio, Spalletti contro l'Ajax ha modificato la coppia centrale con Kim sul centro-destra e Juan Jesus". Il Corriere del Mezzogiorno spiega la scelta del tecnico di puntare sul brasiliano nella sfida di Champions contro gli olandesi

"Hanno influito anche le caratteristiche dell’avversario, il brasiliano ha qualità nell’impostazione dal basso, fondamentale considerando il pressing dell’Ajax e la ricerca delle combinazioni per risalire il campo con Raspadori centravanti. Spalletti probabilmente valuterà di partita in partita, Ostigard, quando è stato chiamato in causa contro il Lecce e la Cremonese, ha ben figurato e si candida per trovare spazio. La straordinaria cavalcata del Napoli ha una missione: aggirare l’ostacolo infortuni".