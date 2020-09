CdM - ADL ha superato l'influenza, ha seguito in Tv l'esordio dei suoi

"Il presidente sta bene, ha superato l’influenza un paio di giorni dopo la notizia del contagio, tiene d’occhio la sensazione di debolezza e qualche dolore articolare avvertito nei primi giorni dopo il tampone positivo". Si parla delle condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis sul Corriere del Mezzogiorno, che racconta il momento del patron dopo la positività al Covid.

"È costantemente monitorato per l’età e il suo quadro clinico: due anni fa ha affrontato un problema cardiaco e lo scorso inverno ha dovuto combattere con una fastidiosa polmonite. Il patron ieri non ha potuto recarsi al Tardini per il debutto del suo Napoli, si è dovuto accontentare di assistere alla partita su Dazn, in una modalità per lui inedita".