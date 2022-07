Cdm - Il Bayern non pensa più a Osimhen? Ha già fatto due acquisti in attacco

Dopo le partenze illustri di quest’estate, Osimhen è un punto di riferimento, il Napoli si costruisce intorno a lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le partenze illustri di quest’estate, Osimhen è un punto di riferimento, il Napoli si costruisce intorno a lui e le sirene del mercato sono lontane. Il Bayern Monaco, dopo l’acquisto di Manè dal Liverpool, ha compiuto un altro investimento per l’attacco, ha speso 28 milioni di euro per Mathys Tel, attaccante classe ‘2005 in arrivo dal Rennes con dieci presenze in prima squadra. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.