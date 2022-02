Cdm - Koulibaly capitano senza fascia: ha parlato ai tifosi davanti all'hotel

Il passaggio del testimone c’è stato ieri sera davanti all’hotel dove il Napoli era in ritiro in vista della sfida contro l’Inter, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che "c’era Kalidou Koulibaly tra i tifosi (un centinaio ha aspettato l’arrivo della squadra) a raccogliere ancora i ringraziamenti per la Coppa d’Africa ma soprattutto a ricevere la carica emotiva per la gara al vertice di stasera allo stadio Maradona. Lui, il comandante è diventato capitano senza fascia all’improvviso e non a caso, ha parlato alla gente. Si è confuso tra la gente. Lorenzo Insigne è uscito qualche minuto più tardi dall’hotel, consapevole probabilmente che la scena andava lasciata al suo compagno acclamato in maniera totalizzante".