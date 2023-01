Cdm - La gara ha rischiato di non giocarsi per il maltempo: decisivo un sopralluogo

Il maltempo ha condizionato la vigilia di Napoli-Cremonese. La partita era a rischio come conferma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Il maltempo ha condizionato la vigilia di Napoli-Cremonese. Allerta arancione e gravi danni in città. La partita era a rischio come conferma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La gara ha rischiato di non giocarsi per il maltempo che imperversa in Campania e a Napoli, poi un sopralluogo delle autorità competenti ha scongiurato il peggio".