CdM - Mercato bloccato, che anomalia! Il Napoli ha i soldi ma non riesce ad acquistare

E' questo uno dei titoli che il Corriere del Mezzogiorno dedica al Napoli, soffermandosi sui problemi riscontrati in questa finestra di gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mercato, l'’anomalia del Napoli:ha liquidità ma non riesce ad acquistare". E' questo uno dei titoli che il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola dedica al Napoli, soffermandosi sui problemi riscontrati in questa finestra di gennaio: "Il 29 dicembre, dopo il pareggio contro il Monza, De Laurentiis in conferenza stampa chiese scusa ai tifosi ed individuò nel mercato la via maestra per mettere a posto una situazione complicata.

A distanza di poco meno di due settimane, il Napoli ha acquistato soltanto Mazzocchi con un investimento di 3 milioni di euro sfruttando la forte volontà del calciatore ex Salernitana nel realizzare il sogno di una vita: da Barra al Maradona. Per il debutto interno dovrà attendere qualche settimana perché contro la Salernitana sarà squalificato.

Non c’è traccia di altri rinforzi e a fine dicembre è andato via anche Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro. Nel calcio italiano, che fa i conti con debiti e indici di liquidità, il Napoli è un’anomalia perché ha i conti a posto, un bilancio florido, con utili di circa 80 milioni di euro. Nonostante queste risorse, il caposcouting Micheli e il direttore sportivo Meluso fanno fatica a dare a Mazzarri i rinforzi di cui ha bisogno".