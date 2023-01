Cdm - Neppure Spalletti credeva nel Napoli: ricordate sue parole prima della Lazio?

Nessuno credeva nel Napoli, forse neppure Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Nessuno credeva nel Napoli, forse neppure Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "È la determinazione, oltre che la forza, dei suoi calciatori ad aver fatto fin qui la differenza. Non dimentichiamo che in questo Napoli non credeva nessuno. Persino Spalletti, alla vigilia di Lazio-Napoli, rilasciò quelle dichiarazioni su chi era andato via e chi era arrivato, era pronto a farci un disegnino".