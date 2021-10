CdM - Osimhen dalla panchina, Zielinski torna a Roma: ultime di formazione

Ultime di formazione sul Corriere del Mezzogiorno in vista della partita di questa sera contro il Legia Varsavia: "Zielinski non ci sarà per precauzione a causa del risentimento al piccolo gluteo che l’ha tenuto fuori dal gruppo in due allenamenti consecutivi, rientrerà domenica contro la Roma. Tra i pali dovrebbe tornare Meret, Manolas ha recuperato ed è pronto a far coppia con Koulibaly, Demme ed Elmas sono pronti ad interpretare il piano-partita di dominio del campo. Osimhen partirà dalla panchina".