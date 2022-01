CdM - Osimhen, il calvario sta per finire: può essere convocato per lunedì

Il calvario di Osimhen, che gli è costato anche la Coppa d’Africa, torneo a cui teneva tanto, sta per finire. Osimhen è rientrato a Napoli, ieri ha sostenuto le visite mediche post Covid da protocollo, oggi si sottoporrà alla visita di controllo dal professore Giampaolo Tartaro, che il 23 novembre scorso ha curato l’intervento per la frattura scomposta dello zigomo e dell’orbita sinistra. Il centravanti è pronto a riprendere il suo cammino, vuole tornare a trascinare il Napoli. Se arriverà il via libera potrà allenarsi in gruppo e puntare al rientro almeno tra i convocati nella trasferta di Bologna di lunedì. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.