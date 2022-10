Cdm - Osimhen può partire anche titolare domani: deciderà Spalletti la strategia

Osimhen sembrava potesse rientrare nella trasferta di Cremona ma, dopo una attenta valutazione di staff medico e tecnico, nessuno ha voluto rischiare

Osimhen sembrava potesse rientrare nella trasferta di Cremona ma, dopo una attenta valutazione di staff medico e tecnico, nessuno ha voluto rischiare, il nigeriano è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi per prepararsi al rientro domani contro l’Ajax. Toccherà a Spalletti decidere la strategia, se mandarlo in campo subito dal primo minuto domani contro l’Ajax o applicare la via della gradualità, prima con qualche spezzone di gara e poi mandandolo in campo dal primo minuto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.