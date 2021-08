Cdm - Osimhen s'è scusato con compagni e Spalletti: lo staff del tecnico già al lavoro

La stagione di Victor Osimhen non poteva cominciare in maniera peggiore. Intanto il Corriere del Mezzogiorno sottolinea che correzioni comportamentali sono arrivate prontamente dallo staff di Spalletti ed intanto il ragazzo si è scusato con i compagni e con l’allenatore: "Tutti gli hanno «perdonato» il gesto istintivo, arrivato peraltro in un momento della gara in cui sembrava molto in palla, dando tutto e anche di più nell’area del Venezia".