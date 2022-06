CdM - Per Spalletti Deulofeu può essere spalla di Osimhen come con Beto

Il Napoli sta trattando con l'Udinese per Gerard Deulofeu. Ma che ruolo avrebbe lo spagnolo? Se lo chiede il Corriere del Mezzogiorno:ì

Il Napoli sta trattando con l'Udinese per Gerard Deulofeu. Ma che ruolo avrebbe lo spagnolo? Se lo chiede il Corriere del Mezzogiorno: "Nelle idee di Spalletti Deulofeu può muoversi tra le linee, a ridosso di Osimhen, come ha fatto all’Udinese supportando Beto che per caratteristiche fisiche ricorda un po’ le movenze del centravanti nigeriano, soprattutto per l’attitudine ad allungare la squadra e attaccare gli spazi lunghi".