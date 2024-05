CdM - Se il Napoli ha una flebile speranza per l'Europa deve ringraziare questi tre azzurri

In una stagione a dir poco negativa c'è anche qualcuno che si sta salvando. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa tre nomi

In una stagione a dir poco negativa c'è anche qualcuno che si sta salvando. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa tre nomi: Khvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Lo sottolinea l'edizione odierna del quotidiano: "Se il Napoli ha ancora una flebile speranza di qualificarsi almeno in Conference League, lo deve alla splendida pennellata su punizione di Kvaratskhelia contro la Fiorentina. Ha aggiunto al repertorio anche questo colpo: è il primo gol da punizione diretta da quando indossa la maglia azzurra.

Nella mediocrità generale del Napoli nono in classifica Kvaratskhelia, Lobotka, Politano hanno rappresentato dei riferimenti a cui aggrapparsi. Con le partenze di Osimhen e Zielinski, Kvara è il talento più cristallino del Napoli anche perché ha ancora margini di miglioramento nella continuità durante la partita, riguardo al lavoro nella fase di non possesso".