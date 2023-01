Cdm - Settore ospiti chiuso, ma tanti tifosi azzurri in tribuna: pronte le zone cuscinetto

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando però che "oggi ci saranno delle zone cuscinetto nelle tribune per i sostenitori del Napoli

L’Arechi avrà un bel colpo d’occhio (cancelli aperti dalle 14) ma come nello scorso campionato non ci sarà un settore dedicato alla tifoseria del Napoli, stavolta, però, a causa degli scontri con gli ultrà romanisti, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando però che "oggi ci saranno delle zone cuscinetto nelle tribune per i sostenitori del Napoli residenti in provincia di Salerno o in altre regioni d’Italia per evitare anche qualche momento di tensione che si creò nella scorsa stagione".