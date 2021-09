CdM - Spalletti, i perché di un silenzio che fa rumore

Spalletti, i perché di un silenzio che fa rumore. Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza la reazione del tecnico al pesante 5-1 incassato dal Napoli nell'amichevole contro il Benevento.

"Mai successo finora che Luciano Spalletti restasse zitto dopo una partita, foss’anche un’amichevole. Fa particolarmente rumore dunque il silenzio di lunedì sera dopo la sonora sconfitta per 5-1 contro il Benevento. Gara che non aveva significato, certo, se non per gli ospiti. Azzardato giocarla in un momento in cui mancano i nazionali, il club è alle prese con infortuni specifici e soprattutto a pochi giorni dalla Juve e con l’incognita della quarantena per la gara contro il Leicester. A Spalletti non è piaciuto nulla, e come dargli torto. Ma si era assunto un impegno e non si è tirato indietro. A costo di stare zitto, dopo".