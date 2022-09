Cdm - Spalletti prepara turnover: due rientri certi, dubbio in attacco

La fatica fisica e mentale contro il Liverpool è un fattore di cui tener conto, Spalletti prepara il turn-over per affrontare lo Spezia

La fatica fisica e mentale contro il Liverpool è un fattore di cui tener conto, Spalletti prepara il turn-over per affrontare lo Spezia. È probabile che rientrino in campo Lozano e Mario Rui, sarà interessante capire se si riproporrà il 4-2-3-1 con Raspadori e Simeone o se i due attaccanti saranno alternati a gara in corso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.