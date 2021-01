CdM su Lozano: "Lavoro speciale sulla condizione fisica, ha messo forza nelle gambe"

Crescita evidente quella di Hirving Lozano con il Napoli. In questa stagione si è riscattato ed è completamente esploso. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "È stato condotto un lavoro riguardo alla condizione fisica, Lozano ha messo forza nelle gambe, acquisendo fluidità nella corsa e l’intensità per i cambi di direzione e il contatto con gli avversari. Il contributo del talento messicano riguarda più aspetti del gioco, è il quinto giocatore in serie A per falli subiti (ben 48)".