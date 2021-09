CdM - Tempi non ancora maturi per Lobotka: lo slovacco rientrerà dopo la sosta

Non è ancora il momento di Stanislav Lobotka. Aveva cominciato la stagione da titolare a causa dell'infortunio di Demme, poi il centrocampista slovacco s'è infortunato ed evidentemente ha anche perso il posto in favore di Anguissa. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, inoltre, l'ex Celta Vigo non sta ancora bene e rientrerà soltanto dopo la sosta.