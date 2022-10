CdM - Un mese dopo riecco Osimhen: a Cremona ci sarà

Il centravanti nigeriano, secondo quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano, forse tornerà ad assaporare il campo per uno spezzone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Corriere del Mezzogiorno non ci sono dubbi: a Cremona ci sarà anche Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, secondo quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano, forse tornerà ad assaporare il campo per uno spezzone di gara poco più di un mese dopo l’infortunio contro il Liverpool.