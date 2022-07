Cds - Cena Ramadani-Juve fa male: ADL per evitarla ha offerto oltre le sue possibilità

I fatti separati dalle emozioni raccontano di una disponibilità a colloquiare di Ramadani con la Juventus che può portare effetti-boomerang

I fatti separati dalle emozioni raccontano di una disponibilità a colloquiare di Ramadani con la Juventus, dunque di articolare una trattativa, di dar corpo all’intenzione di una separazione che porterebbe in sé gli effetti-boomerang dell’addio di Higuain, scrive in un fondo il Corriere dello Sport che ricorda anche la scelta di Altafini o di Zoff e la sommossa nel momento in cui a preparare le valigie per la Torino bianconera fu Quagliarella: "Il manager del capitano del futuro che va a tavola (a tavola!) con la Vecchia Signora è una ferita o un lampo di paura per Napoli , è un incubo che fa riemergere il veleno del passato, è una sfida - un dolente braccio di ferro - che riparte almeno sino alla prossima puntata e che Adl ha tentato disperatamente e strategicamente di anticipare con un’offerta che va oltre le proprie ragionevoli forze (le stesse cifre d'ingaggio, 6mln, fino al 2027, scrive il quotidiano. ndr). Poi c’è Koulibaly, che da lontano ascolta perplesso e se ne sta a meditare sull’opportunità di lasciarsi alle spalle il proprio vissuto e le emozioni condivise".