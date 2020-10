CdS - Con la Juve 4-2-3-1 confermato: possibile l'avanzamento di Zielinski o Fabiàn

“C’è la Vecchia Signora, l’esame più complesso ma anche quello più stuzzicante, e nel Napoli che Gattuso comincia a modellare si riparte dal 4-2-3-1, però senza negarsi nulla”. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a sviscerare la formazione anti-Juve.

"Il Napoli di Torino, in ossequio alla sua natura, non indietreggerà, continuerà ad accompagnare Osimhen per non farlo sentire troppo solo con Mertens leggermente defilato alle spalle del nigeriano" si legge. Il quotidiano non esclude la possibilità che sulle corsie esterne dell'attacco possa essere dirottato uno tra Zielinski e Fabiàn.