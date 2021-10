CdS - Doveva essere la stagione del rilancio di Meret: così Spalletti ha cambiato idea

Alex Meret sarà titolare domenica contro il Torino. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Dopo l'arrivo di Spalletti sembrava che la questione fosse indirizzata completamente in un altro verso. Sì: sembrava che questa dovesse essere la stagione del rilancio, un'ambizione realizzata a metà, in maniera direttamente proporzionale al numero delle presenze collezionate da lui e da Ospina. David il colombiano: portiere che Gattuso prediligeva per le doti palla al piede e per la spiccata personalità e che il signor Luciano ha promosso partita dopo partita nonostante le intenzioni iniziali di puntare sul talento del giovane Alex".