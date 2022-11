CdS - Duecento mln potrebbero non essere sufficienti quando si parlerà di Kvara e Osimhen

Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta la coppia del Napoli e prova a fare una proiezione del loro valore sul mercato.





"L'oro, i Blue Brothers. Blue come il colore del Napoli: Osi&Kvara. Quei bravi ragazzi del gol: 15 in due in campionato, 9 per il capocannoniere Victor e 6 per Khvicha. Nessuno come loro e preziosi come l'oro". Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta la coppia del Napoli e prova a fare una proiezione del loro valore sul mercato.

"De Laurentiis valutava Osimhen 100 milioni già a maggio, prima ancora dell'esplosione fragorosa di questo uragano di 23 anni che dopo l'immancabile infortunio ha cominciato a segnare, a giocare per la squadra, a trascinare tutti e soprattutto a decidere; e Kvaratskhelia, beh, ha un valore indefinito e indefinibile, in continua ascesa però già molto ma molto superiore rispetto ai 10 milioni investiti per acquistarlo. Quel gran genio di Giuntoli li ha scovati in giro per l'Europa, li ha presi e poi ha consegnato al club due patrimoni: uno tecnico, da scudetto; uno economico. In previsione? Duecento milioni, 100 più 100, potrebbero non essere sufficienti quando si parlerà di loro".