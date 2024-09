Prima pagina CdS e la nuova Champions: "La super Notte"

Nuova formula, spettacolo preannunciato e non solo. La nuova Champions League comincia oggi, con 36 club e 267 partite, le italiane compaiono in un girone unico. Al via Juve e Milan: Vlahovic agita il PSV, Salah invece a casa Leao: "La super notte", intitola Il Corriere dello Sport in prima pagina. Un ritorno nella competizione prestigiosa per i bianconeri, assenti per ben 685 giorni.

Intanto ruba l'occhio la Lazio di Barone che trova la vittoria contro il Verona (2-1) grazie a Dia e Taty Castellanos, la rimonta pazza dell'Udinese in casa del Parma, il focus sul centrocampo del Napoli e la riunione a Roma tra vertici societari. Infine dall'estero spazio al mega-processo della Premier League contro il Manchester City, accusato di 115 violazioni finanziarie.