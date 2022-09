Cds ed il paradosso Spezia: "Il Napoli non l'ha mai battuto in casa, anzi sempre ko"

Napoli-Spezia è una sorta di paradosso, perché a guardarsi indietro i partenopei non solo non hanno mai vinto da quando le Aquile sono in Serie A

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Proibitiva, ma con solo gioie alle spalle, scrive il Corriere dello Sport sul fronte Spezia sottolineando che "Napoli-Spezia è una sorta di paradosso, perché a guardarsi indietro i partenopei non solo non hanno mai vinto da quando le Aquile sono in Serie A, ma hanno addirittura sempre perso in casa. Sono riusciti nell’impresa prima Italiano e poi Thiago Motta, seppur con modalità diverse, ma con risultato identico. Inevitabile, quindi, pensare alla possibilità di un altro miracolo2.