CdS esalta ADL: "Ha avallato un acquisto chic e innescato scatto verso la vetta"

Per l'acquisto di David Neres vanno fatti i complimenti sicuramente al direttore sportivo Giovanni Manna, ma anche ad Aurelio De Laurentiis che ha acconsentito a prenderlo nonostante il ruolo fosse già coperto con Politano e Ngonge. Lo scrive il Corriere dello Sport: "La stagione è lunga e le opportunità non mancheranno, questo è certo, ma a prescindere da tutto l’aspetto rilevante è che Napoli e il Napoli si stanno godendo un giocatore formidabile, un acquisto chic del ds Manna sul mercato e un investimento da 30 milioni (28+2 di bonus) che De Laurentiis ha avallato innescando uno scatto ulteriore verso il grande ritorno della squadra in vetta.

Avere in dote un calciatore del calibro di Neres, un giocoliere spettacolare ma spietato, è oro dal primo minuto o in corsa. David ha talento puro e tecnica sopraffina: veloce e rapido, micidiale nell’uno contro uno, sente il compagno e la porta come pochi. Un sinistro magico nel tempio dei mancini".