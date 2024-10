CdS esalta il rigore di Kvaratskhelia: "Ora li calcia come Neymar!"

Il Napoli passa a Empoli grazie a un rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia. Un bel tiro a spiazzare Vasquez, che ha ricordato un po' Neymar al Corriere dello Sport: "Li tirava del resto così un certo Neymar, ai tempi del Paris Saint-Germain. Quasi camminando, ma senza fermarsi mai.

Piano piano entravano in rete con il portiere sbilanciato. Bello e beffardo, ma soprattutto efficace, quello che Khvicha ha dimostrato di essere in quest’anno solare. E tutti i rigori che Kvara ha realizzato in campionato, da quando è arrivato in Italia, sono tutti in trasferta".