CdS esalta Ospina: "Piedi buoni ed esperienza, è il prototipo del portiere moderno

Elogi a David Ospina sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Soffermandosi sul dualismo con Alex Meret, il quotidiano si esprime così sul portiere colombiano: "David Ospina è la sintesi del portiere moderno, quell’amico in più sistemato nella propria area di rigore ed al quale consegnare il pallone, quando è necessario, per la cosiddetta costruzione dal basso: la naturalezza del palleggio, in questo calcio che ha bisogno di piedi buoni ormai ovunque, è un fattore. Il resto, lo concede l’esperienza e quella serenità che si percepisce ad occhio nudo".