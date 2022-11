Cds - Gasperini toglierà riferimenti al Napoli: pronto l'attacco senza punte

Gian Piero Gasperini potrebbe andare all’attacco del Napoli con uno scattista come Lookman e con una punta di movimento come Hojlund

Gian Piero Gasperini potrebbe andare all’attacco del Napoli con uno scattista come Lookman e con una punta di movimento come Hojlund (in ballottaggio con Zapata), scrive il Corriere dello Sport raccontando che "in questo modo toglierebbe ai due difensori centrali del Napoli ogni riferimento e se per Kim non sarebbe un gran problema, potrebbe invece diventarlo per Juan Jesus, meno reattivo e meno elastico del sudcoreano. I due hanno bisogno dell’ispirazione di Pasalic (se non si sfiancherà nella marcatura di Lobotka), ma soprattutto di Koopmeiners, il centrocampista degli inserimenti a fari spenti (senza palla) ma anche accesi (con la palla). Di là però c’è Osimhen, capocannoniere della Serie A con 7 gol in 8 partite, uno ogni 93 minuti. L’incaricato principale (almeno come posizione) dovrebbe essere Demiral, un leoncino contro una gazzella e la gazzella sa che deve correre".