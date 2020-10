CdS - Gattuso, rinnovo imminente: contratto depurato da condizioni che lo infastidivano

"Imminente il prolungamento contrattuale di Rino fino al 2023, perché è da sedici anni, ormai, che De Laurentiis ha indicato una ed una sola strada, sa d’un calcio quasi estraneo a questo Paese, perché privilegia una filosofia aziendale che ha radicato in sé un concetto: la continuità". Così parla del contratto del tecnico Gattuso l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Talvolta, è pure una questione di pelle, e ora che con Gattuso si sono definitivamente presi, dopo aver attraversato assieme dieci mesi con dentro tutto ciò che ci è noto, hanno capito d’essere fatti l’uno per l’altro. C’è un biennale pronto, che partirebbe dal 2021 ed atterrerebbe (almeno) sino al 2023, depurato dalle condizioni che fanno venire l’allergia a Gattuso e però condito da quelle alle quali Adl non sa dire di no, perché le ritiene funzionali".