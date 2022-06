CdS già sceglie la rivale del Milan per lo scudetto: "La Signora anti-Milan. Di Maria la risposta"

"Poiché il Milan, per difendere un titolo conquistato con pieno merito ma non da squadra più forte, ha bisogno di essere rafforzato almeno quanto la Juve e più dell’Inter

"La Signora anti-Milan. Di Maria la risposta" scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Inter e Juventus, le squadre che cercheranno di sfilare lo scudetto al Milan, si sono mosse in modo deciso e in anticipo andando a bloccare, in attacco, Lukaku e Di Maria. E i nerazzurri puntano anche sull'ex juventino Dybala: "Di Maria è la risposta a Lukaku. Di Maria-Vlahovic-Chiesa è la risposta a Lautaro-Lukaku-Dybala, se davvero l’ex juventino prenderà la strada della Pinetina".

Al momento i rossoneri, campioni d'Italia, sono dietro: "Poiché il Milan, per difendere un titolo conquistato con pieno merito ma non da squadra più forte, ha bisogno di essere rafforzato almeno quanto la Juve e più dell’Inter, questo ritardo per ora non è un bel segnale. Poi magari piazza quattro colpi in un paio di giorni e torna il sereno anche a Milanello".